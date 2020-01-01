Американская актриса Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками селфи.

51-летняя Дженнифер Лопес показала свое лицо вблизи instagram.com/jlo

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Популярная актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала очередной снимок. На кадре знаменитость запечатлела себя в машине. Артистка надела теплую кофту, сделала выразительный макияж и укладку. Образ звезда дополнила массивными серьгами и милой улыбкой. Стоит отметить, что лицо Дженнифер выглядит очень свежо и молодо, будто годы над ней не властны.

Лопес часто радует фанатов откровенными снимками, где демонстрирует свое подтянутое тело. Также актриса не стесняется показать свою естественную красоту, смывая макияж в прямом эфире на глазах у подписчиков. Дженнифер уделяет много времени своему внешнему виду, и является настоящим примером для женщин и объектом вожделения для мужчин.

Поклонники восхитились красотой Лопес, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ты волшебная». «Люблю тебя». «Какая красивая!» «Самая лучшая в мире!» «Посмотрите на ее лицо! Оно идеальное».

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