Цветы вместо груди: Jerry Heil шокировала пикантным снимком
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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданные фото. На кадрах знаменитость сидит на кровати в ажурном бюстгальтере, приспущенной рубашке и полосатых штанах. В сексуальный топ девушка засунула белые розы и взгляд отвела в сторону. Необычный образ артистка дополнила небрежным пучком на голове и минимумом макияжа на лице.
Под публикацией Jerry Heil рассказала небольшой фрагмент о подготовке к первому поцелую. По словам звезды, она предприняла крайние меры, чтобы все прошло идеально и маникюрными ножницами обрезали усы, которые ей казались очень заметными.
Поклонники восхитились откровенным снимком и искренним признанием Jerry Heil, осыпав ее комплиментами в комментариях:
«Яка красуня. Які сповнені розуму та глибиною очі».
«Да такого я еще не видел, чтобы вместо груди был букет».
«Ох и красивая!»
«Какая нежная».
«Неземная».
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