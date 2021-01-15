Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Цветы вместо груди: Jerry Heil шокировала пикантным снимком

Комментариев: 1
Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Jerry Heil шокировала пикантным снимком
Jerry Heil шокировала пикантным снимком
instagram.com/thejerryheil

Читай также: «Вау, какой горячий»: Макс Барских похвастался рельефным торсом

Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданные фото. На кадрах знаменитость сидит на кровати в ажурном бюстгальтере, приспущенной рубашке и полосатых штанах. В сексуальный топ девушка засунула белые розы и взгляд отвела в сторону. Необычный образ артистка дополнила небрежным пучком на голове и минимумом макияжа на лице.

Под публикацией Jerry Heil рассказала небольшой фрагмент о подготовке к первому поцелую. По словам звезды, она предприняла крайние меры, чтобы все прошло идеально и маникюрными ножницами обрезали усы, которые ей казались очень заметными.

Поклонники восхитились откровенным снимком и искренним признанием Jerry Heil, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Яка красуня. Які сповнені розуму та глибиною очі».

«Да такого я еще не видел, чтобы вместо груди был букет».

«Ох и красивая!»

«Какая нежная».

«Неземная».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Jerry Heil, Jerry Heil 2020, Jerry Heil певица, Jerry Heil фото, Jerry Heil инстаграм, Jerry Heil новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.01.2021, 11:54
Оценка:  0
гость
Я у мамы дурочка....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь