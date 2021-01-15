Цветы вместо груди: Jerry Heil шокировала пикантным снимком

Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Jerry Heil шокировала пикантным снимком instagram.com/thejerryheil

Читай также: «Вау, какой горячий»: Макс Барских похвастался рельефным торсом

Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданные фото. На кадрах знаменитость сидит на кровати в ажурном бюстгальтере, приспущенной рубашке и полосатых штанах. В сексуальный топ девушка засунула белые розы и взгляд отвела в сторону. Необычный образ артистка дополнила небрежным пучком на голове и минимумом макияжа на лице.

Под публикацией Jerry Heil рассказала небольшой фрагмент о подготовке к первому поцелую. По словам звезды, она предприняла крайние меры, чтобы все прошло идеально и маникюрными ножницами обрезали усы, которые ей казались очень заметными.

Поклонники восхитились откровенным снимком и искренним признанием Jerry Heil, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Яка красуня. Які сповнені розуму та глибиною очі». «Да такого я еще не видел, чтобы вместо груди был букет». «Ох и красивая!» «Какая нежная». «Неземная».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: