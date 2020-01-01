Модель Деми Роуз сверкнула пышной грудью в розовой куртке.

В куртке на голое тело: Деми Роуз засветила пышную грудь на новых фото instagram.com/demirose

Пышногрудая британская модель Деми Роуз не стесняется оголяться на камеру. 25-летняя красотка продолжает будоражит фантазию своих поклонников новыми снимками в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость обнародовала несколько фотографий, где она позировала в розовой дутой куртке и меховой повязке. Зимний наряд Деми надела на голое тело. Девушка расстегнула куртку и продемонстрировала обнаженную грудь.

“Куколка 💕“, - подписала фото Роуз на испанском языке.

Деми Роуз позировала в зимней куртке на голое тело instagram.com/demirose

Деми Роуз позировала в зимней куртке на голое тело instagram.com/demirose

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