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В куртке на голое тело: Деми Роуз засветила пышную грудь на новых фото

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Модель Деми Роуз сверкнула пышной грудью в розовой куртке.
В куртке на голое тело: Деми Роуз засветила пышную грудь на новых фото
В куртке на голое тело: Деми Роуз засветила пышную грудь на новых фото
instagram.com/demirose

Пышногрудая британская модель Деми Роуз не стесняется оголяться на камеру. 25-летняя красотка продолжает будоражит фантазию своих поклонников новыми снимками в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм  знаменитость обнародовала несколько фотографий, где она позировала в розовой дутой куртке и меховой повязке. Зимний наряд Деми надела на голое тело. Девушка расстегнула куртку и продемонстрировала обнаженную грудь.

“Куколка 💕“, - подписала фото Роуз на испанском языке.

Деми Роуз позировала в зимней куртке на голое тело
Деми Роуз позировала в зимней куртке на голое тело
instagram.com/demirose

Деми Роуз позировала в зимней куртке на голое тело
Деми Роуз позировала в зимней куртке на голое тело
instagram.com/demirose

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Теги: Деми Роуз
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Источник: ivonа bigmir)net

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