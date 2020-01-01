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В ботфортах и откровенном купальнике: Деми Роуз поразила горячим образом

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Британская модель Деми Роуз засветила сочные ягодицы на новых фото.
В ботфортах и откровенном купальнике: Деми Роуз поразила горячим образом
В ботфортах и откровенном купальнике: Деми Роуз поразила горячим образом

Британская модель Деми Роуз, которая недавно снялась полностью голой в ванне, продолжает будоражит фантазию своих поклонников. Девушка опубликовала новые снимки с отдыха в Танзании. На своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость запостила подборку фотографий, где она позировала в черном наряде.

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Сначала Деми появилась в кадре в ботфортах, бейсболке и откровенном купальнике, демонстрируя на камеру обнаженные ягодицы и пышный бюст. Позже Роуз этот же купальник дополнила теплой шубой, солнцезащитными очками и кожаными ботфортами.

“Добро пожаловать в Матрицу... Один из моих любимых образов“, - подписала фото модель.

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Теги: Деми Роуз
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Источник: ivonа bigmir)net

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