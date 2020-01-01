Украинский баскетболист Макс Конате рассказал о своих родителях.

Баскетболист Макс Конате: "Отцу принципиально говорить со мной только на французском" Пресс-служба

Читай также: Вика из “НеАнгелов“ показала фото с любимым мужчиной

Украинский баскетболист Макс Конате знает несколько языков: украинский, русский, английский и французский. В гостях у Иванки Онуфрийчук на шоу “Без краватки“, на канале НЛО TV, он рассказал, на каких языках и почему говорит с родителями.

“Мои родители между собой общаются на русском (мама Макса – украинка, папа – родом из Буркино-Фасо (долгое время эта страна была французской колонией), – ред.). Дело в том, что папа уже 30 лет живет в Украине, поэтому все понимает. Я с мамой общаюсь на русском, с отцом – на французском. Отцу принципиально говорить со мной только на французском. По сути, он меня научил этому языку еще в три года, с тех пор мы не меняли эту традицию“, – признался баскетболист.

Баскетболист Макс Конате Пресс-служба

Больше интересного об известных украинских мужчинах узнавайте в шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​