Андрей Бедняков запостил забавное видео с женой

Андрей Бедняков снял пляжное видео с Анастасией Короткой в Доминикане.

Украинский ведущий Андрей Бедняков, который известный по шоу “Орел и решка“ и “X-Фактор“, развеселил подписчиков новой публикацией из отдыха в Доминиканской республике.

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На своей странице в Инстаграм артист опубликовал забавное видео со своей женой, актрисой Анастасией Короткой. В ролике Андрей показал, как супруга не хотела покидать пляж и ему пришлось тащить любимую за ногу.

“Нет, оставь меня здесь! Я приехала сюда умирать“, - просит Короткая.

“Нет, домой. Мы еще приедем. Что ты тяжелая такая? Домой, Насть. У нас перевес будет по багажу“, - говорит жене Бедняков.

“Домой всегда с радостью!“, - с юмором подписал видео ведущий.

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