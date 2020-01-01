Финалистка "Холостяка 10" Дана Оханская снялась в эротическом белье
Финалистка десятого сезона проекта “Холостяк“, владелица модельного агентства и поэтесса Дана Оханская, которая на днях сообщила о позитивном тесте на коронавирус, взбудоражила Сеть откровенной фотосессией.
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На своей странице в Инстаграм 27-летняя девушка разместила подборку черно-белых снимков, где она запечатлена в отельном номере в эротическом полупрозрачном белье черного цвета.
В описании к фото Дана пожаловалась, что из-за заражением коронавирусом не смогла улететь на долгожданный отдых на Мальдивы.
“Тут мало бути фото в купальнику... Так, на березі Індійського океану на Мальдівах. Натомість, лежу без нюху, з головним болем, чекаю видужання від коронавірусу і передивлююся фотосесію“, - написала Оханская.
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