На новых фото Дана Оханская позировала в сексуальном черном белье.

Финалистка десятого сезона проекта “Холостяк“, владелица модельного агентства и поэтесса Дана Оханская, которая на днях сообщила о позитивном тесте на коронавирус, взбудоражила Сеть откровенной фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя девушка разместила подборку черно-белых снимков, где она запечатлена в отельном номере в эротическом полупрозрачном белье черного цвета.

В описании к фото Дана пожаловалась, что из-за заражением коронавирусом не смогла улететь на долгожданный отдых на Мальдивы.

“Тут мало бути фото в купальнику... Так, на березі Індійського океану на Мальдівах. Натомість, лежу без нюху, з головним болем, чекаю видужання від коронавірусу і передивлююся фотосесію“, - написала Оханская.

Финалистка "Холостяка 10" Дана Оханская снялась в эротическом белье instagram.com/dana_okhanska

Финалистка "Холостяка 10" Дана Оханская снялась в эротическом белье instagram.com/dana_okhanska

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