Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость позирует в заснеженных горах. Артистка выглядит очень стильно: горнолыжный костюм, шапка и солнцезащитные очки.

На одном из фан-аккаунтов также опубликовали семейные снимки звезды, где она позирует с мужем Константином Меладзе и дочками Соней и Сарой. Звездная семья решила переждать локдаун на одном из популярнейших горнолыжных курортов, где активно проводит досуг.

Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем instagram.com/_spletniki__

Под публикацией Вера призналась, что наслаждается отдыхом в горах:

«Лучше гор могут быть только горы. Лучше Мальдив могут быть только горы. Лучше гор может быть только Вера в горах, ну или любой другой вариант ☃️».

Поклонники восхитились жизнерадостностью Брежневой, и рассыпались в комплиментах:

«Красота😍😍». «Потрясающе гармонично!❤️✨❤️» «Какая прелесть 😍😍😍😍». «Потрясающая Вера♥️♥️♥️». «Супер, красота».

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