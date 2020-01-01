Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость позирует в заснеженных горах. Артистка выглядит очень стильно: горнолыжный костюм, шапка и солнцезащитные очки.
На одном из фан-аккаунтов также опубликовали семейные снимки звезды, где она позирует с мужем Константином Меладзе и дочками Соней и Сарой. Звездная семья решила переждать локдаун на одном из популярнейших горнолыжных курортов, где активно проводит досуг.
Под публикацией Вера призналась, что наслаждается отдыхом в горах:
«Лучше гор могут быть только горы. Лучше Мальдив могут быть только горы. Лучше гор может быть только Вера в горах, ну или любой другой вариант ☃️».
Поклонники восхитились жизнерадостностью Брежневой, и рассыпались в комплиментах:
«Красота😍😍».
«Потрясающе гармонично!❤️✨❤️»
«Какая прелесть 😍😍😍😍».
«Потрясающая Вера♥️♥️♥️».
«Супер, красота».
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