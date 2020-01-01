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Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем
Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость позирует в заснеженных горах. Артистка выглядит очень стильно: горнолыжный костюм, шапка и солнцезащитные очки.

На одном из фан-аккаунтов также опубликовали семейные снимки звезды, где она позирует с мужем Константином Меладзе и дочками Соней и Сарой. Звездная семья решила переждать локдаун на одном из популярнейших горнолыжных курортов, где активно проводит досуг.

Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем
Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем
instagram.com/_spletniki__

Под публикацией Вера призналась, что наслаждается отдыхом в горах:

«Лучше гор могут быть только горы. Лучше Мальдив могут быть только горы. Лучше гор может быть только Вера в горах, ну или любой другой вариант ☃️».

Поклонники восхитились жизнерадостностью Брежневой, и рассыпались в комплиментах:

«Красота😍😍».

«Потрясающе гармонично!❤️✨❤️»

«Какая прелесть 😍😍😍😍».

«Потрясающая Вера♥️♥️♥️».

«Супер, красота».

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Источник: ivonа bigmir)net

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