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Слава Каминская с сексуальной подружкой залезли на стол и взорвали Сеть

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Слава Каминская с сексуальной подружкой залезли на стол и взорвали Сеть
Слава Каминская с сексуальной подружкой залезли на стол и взорвали Сеть
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с коллегой по шоу-бизнесу. На кадре знаменитость запечатлена, сидя на столе, в кофточке, джинсах и спортивной обуви. Скоромный образ артистка дополнила выразительным макияжем и легкими локонами на волосах. Рядом с Каминской позирует MARUV, которая вылезла на стол в коротеньком черном платьице.

Под публикацией Слава написала так:

«В этом дуэте кто-то отвечает за интеллигентную, а кто-то — за провокацию😏 Но это не точно😅».

Поклонники восхитились звездными девушками, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Шикарные».

«Девушки, вы огонь».

«Милейшие дамы».

«Слава красуня».

«Украиночки».

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Источник: ivonа bigmir)net

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