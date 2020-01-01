Полуголая на кровати: Соня Плакидюк показала, как встречает гостей

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками пикантным фото.

Соня Плакидюк показала, как встречает гостей instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость запечатлена, лежа на кровати, в кофточке с глубоким декольте и трусиках. Соблазнительный наряд оголяет стройные ножки Сони, а головной убор и спадающие длинные волосы придали образу перчинки.

Под публикацией Плакидюк призналась, что в таком виде встречает гостей:

«Упражняюсь в мастерстве непринужденных поз при встрече гостей 😅».

Поклонники восхитились сексуальностью Сони Плакидюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ого! Горячая штучка». «Кошечка». «Шикарный вид». «Это просто огонь». «Богиня! Идеальная!» «Очень красивая».

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