Полуголая на кровати: Соня Плакидюк показала, как встречает гостей
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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость запечатлена, лежа на кровати, в кофточке с глубоким декольте и трусиках. Соблазнительный наряд оголяет стройные ножки Сони, а головной убор и спадающие длинные волосы придали образу перчинки.
Под публикацией Плакидюк призналась, что в таком виде встречает гостей:
«Упражняюсь в мастерстве непринужденных поз при встрече гостей 😅».
Поклонники восхитились сексуальностью Сони Плакидюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ого! Горячая штучка».
«Кошечка».
«Шикарный вид».
«Это просто огонь».
«Богиня! Идеальная!»
«Очень красивая».
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