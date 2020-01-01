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Полуголая на кровати: Соня Плакидюк показала, как встречает гостей

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Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками пикантным фото.

Соня Плакидюк показала, как встречает гостей
Соня Плакидюк показала, как встречает гостей
instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость запечатлена, лежа на кровати, в кофточке с глубоким декольте и трусиках. Соблазнительный наряд оголяет стройные ножки Сони, а головной убор и спадающие длинные волосы придали образу перчинки.

Под публикацией Плакидюк призналась, что в таком виде встречает гостей:

«Упражняюсь в мастерстве непринужденных поз при встрече гостей 😅».

Поклонники восхитились сексуальностью Сони Плакидюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ого! Горячая штучка».

«Кошечка».

«Шикарный вид».

«Это просто огонь».

«Богиня! Идеальная!»

«Очень красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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