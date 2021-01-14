Как школьница: Настя Каменских впечатлила фанатов невинным образом
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала очередной снимок. На кадре знаменитость позирует в белой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, и черной коротенькой юбке. Стильный наряд подчеркивает аппетитные формы артистки, в особенности стройные ножки. Сдержанный образ Настя дополнила собранными волосами и минимумом макияжа.
Стоит отметить, что довольно непривычно видеть Каменских в столь скромном образе, ведь девушка часто радует своих фанатов эффектными нарядами, которые оголяют части тела. Возможно, кардинально сменить имидж звезда решила после волны критика, которая на нее обрушилась из-за откровенных фото в купальнике.
Поклонникам понравилось преображение Насти Каменских, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Роковая красотка🌶».
«Как школьница».
«Прекрасно выглядишь 😘😘😍».
«Какая обалденная ❤️».
«🔥Горячоооо🔥».
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