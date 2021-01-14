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Как школьница: Настя Каменских впечатлила фанатов невинным образом

Комментариев: 1
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным фото.

Настя Каменских впечатлила фанатов невинным образом
Настя Каменских впечатлила фанатов невинным образом
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала очередной снимок. На кадре знаменитость позирует в белой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, и черной коротенькой юбке. Стильный наряд подчеркивает аппетитные формы артистки, в особенности стройные ножки. Сдержанный образ Настя дополнила собранными волосами и минимумом макияжа.

Стоит отметить, что довольно непривычно видеть Каменских в столь скромном образе, ведь девушка часто радует своих фанатов эффектными нарядами, которые оголяют части тела. Возможно, кардинально сменить имидж звезда решила после волны критика, которая на нее обрушилась из-за откровенных фото в купальнике.

Поклонникам понравилось преображение Насти Каменских, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Роковая красотка🌶».

«Как школьница».

«Прекрасно выглядишь 😘😘😍».

«Какая обалденная ❤️».

«🔥Горячоооо🔥».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Зaлюбкы    14.01.2021, 08:54
Оценка:  0
Зaлюбкы
Как школьница,которую оставляли на второй год 20 раз:потасканная Настя Каменских впечатлила своих неизлечимо полоумных фанатов невинным образом.
гость  (аноним)  14.01.2021, 08:37
Оценка:  0
гость
Потап пидофил????
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