Как школьница: Настя Каменских впечатлила фанатов невинным образом

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным фото.

Настя Каменских впечатлила фанатов невинным образом instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала очередной снимок. На кадре знаменитость позирует в белой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, и черной коротенькой юбке. Стильный наряд подчеркивает аппетитные формы артистки, в особенности стройные ножки. Сдержанный образ Настя дополнила собранными волосами и минимумом макияжа.

Стоит отметить, что довольно непривычно видеть Каменских в столь скромном образе, ведь девушка часто радует своих фанатов эффектными нарядами, которые оголяют части тела. Возможно, кардинально сменить имидж звезда решила после волны критика, которая на нее обрушилась из-за откровенных фото в купальнике.

Поклонникам понравилось преображение Насти Каменских, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Роковая красотка🌶». «Как школьница». «Прекрасно выглядишь 😘😘😍». «Какая обалденная ❤️». «🔥Горячоооо🔥».

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