«Дружба полетела ко всем чертям»: Сергей Мельник рассказал об отношениях с Каминской
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Участник шоу «Танці з зірками 2020» Сергей Мельник на своей странице в Инстаграм опубликовал милый видеоролик. На кадрах знаменитость нежно обнимает и целует Славу Каминскую, с которой познакомился на танцевальном проекте. По словам спортсмена, их с популярной исполнительницей связывает только дружба:
«Это Самые честные и искренние дружеские отношения: нечего и некого делить, никакой зависти и гордости, никаких претензий и упреков. И никаких взглядов украдкой на волосы, попу, ноги подружки… Только взаимные консультации по противоположному полу, только тайные посвящения в секреты «чужой» психологии».
Поклонникам понравился чувственный ролик, и они осыпали Мельника своими предположениями:
«Красивая была бы пара, и дети тоже».
«На видео не дружба».
«Дружба между мужчиной и женщиной – это либо начало любви, либо остатки любви, либо сама любовь».
«А мне нравится, красивая пара была бы».
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