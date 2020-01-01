Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Дружба полетела ко всем чертям»: Сергей Мельник рассказал об отношениях с Каминской

Комментариев: 0
Украинский футболист Сергей Мельник поделился с подписчиками романтичным видео.

Сергей Мельник рассказал об отношениях с Каминской
Сергей Мельник рассказал об отношениях с Каминской
instagram.com/sergeimelnik

Читай также: «Восхитительное тело»: MARUV засветила свою фигуру в купальнике

Участник шоу «Танці з зірками 2020» Сергей Мельник на своей странице в Инстаграм опубликовал милый видеоролик. На кадрах знаменитость нежно обнимает и целует Славу Каминскую, с которой познакомился на танцевальном проекте. По словам спортсмена, их с популярной исполнительницей связывает только дружба:

«Это Самые честные и искренние дружеские отношения: нечего и некого делить, никакой зависти и гордости, никаких претензий и упреков. И никаких взглядов украдкой на волосы, попу, ноги подружки… Только взаимные консультации по противоположному полу, только тайные посвящения в секреты «чужой» психологии».

Поклонникам понравился чувственный ролик, и они осыпали Мельника своими предположениями:

«Красивая была бы пара, и дети тоже».

«На видео не дружба».

«Дружба между мужчиной и женщиной – это либо начало любви, либо остатки любви, либо сама любовь».

«А мне нравится, красивая пара была бы».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Сергей Мельник, Сергей Мельник 2020, Сергей Мельник футболист, Сергей Мельник видео, Сергей Мельник инстаграм, Сергей Мельник Слава Каминская, Сергей Мельник новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь