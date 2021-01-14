«Восхитительное тело»: MARUV засветила свою фигуру в купальнике
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в бассейне в черном открытом купальнике. Пляжный наряд оголяет стройное тело артистки, выделяя упругие ягодицы и аппетитные ножки. Соблазнительный образ девушка дополнила солнцезащитными очками, собранными волосами в низкий пучок и массивными серьгами.
Под публикацией MARUV призналась, что счастливо проводит время на отдыхе в Дубае.
Звезда часто радует фанатов снимками в провокационных обликах, где обнажает свое тело. Поэтому кадр в скромном купальнике не вызвал ажиотажа среди поклонников, которые с радостью осыпали MARUV комплиментами:
«Просто идиллия! 😍😍😍»
«💓ляпотаааа🌟 достойный отдых для нашей БОГИНИ😍💗❤️😻❣️😘».
«Восхитительное тело».
«Я обожаю ее! Девка проста, хороша собой и пример многим».
«Шикарная женщина».
«Идеальная красота».
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