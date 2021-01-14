«Восхитительное тело»: MARUV засветила свою фигуру в купальнике

Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантными снимками.

MARUV засветила свою фигуру в купальнике instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в бассейне в черном открытом купальнике. Пляжный наряд оголяет стройное тело артистки, выделяя упругие ягодицы и аппетитные ножки. Соблазнительный образ девушка дополнила солнцезащитными очками, собранными волосами в низкий пучок и массивными серьгами.

Под публикацией MARUV призналась, что счастливо проводит время на отдыхе в Дубае.

Звезда часто радует фанатов снимками в провокационных обликах, где обнажает свое тело. Поэтому кадр в скромном купальнике не вызвал ажиотажа среди поклонников, которые с радостью осыпали MARUV комплиментами:

«Просто идиллия! 😍😍😍» «💓ляпотаааа🌟 достойный отдых для нашей БОГИНИ😍💗❤️😻❣️😘». «Восхитительное тело». «Я обожаю ее! Девка проста, хороша собой и пример многим». «Шикарная женщина». «Идеальная красота».

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