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Сочные формы: у Кайли Дженнер грудь «выпала» из купальника

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Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками откровенным снимком.

У Кайли Дженнер грудь «выпала» из купальника
У Кайли Дженнер грудь «выпала» из купальника
instagram.com/kyliejenner

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Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм в разделе Stories опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в раздельном купальнике и с полотенцем на голове. Соблазнительный наряд шоколадного цвета подчеркнул аппетитные формы девушки, а слишком большая грудь едва поместилась в бюстгальтере, поскольку нижняя часть бюста осталась оголена. Откровенный образ Кайли дополнила множеством украшений и сдержанным макияжем.

У Кайли Дженнер грудь «выпала» из купальника
У Кайли Дженнер грудь «выпала» из купальника
instagram.com/kyliejenner

Несмотря на то, что Дженнер часто критикуют за хирургические вмешательства, которые изменили ее внешность до неузнаваемости, 23-летняя предпринимательница продолжает экспериментировать.

Напомним, что Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории, заработавшим свое состояние самостоятельно.

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Источник: ivonа bigmir)net

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