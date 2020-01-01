Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала, лежа в ванне с лепестками роз. Артистка прикрыла оголенный бюст цветами и запрокинула голову назад.

Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем instagram.com/nadyadorofeeva

Муж певицы Владимир Дантес также поделился интимным видео со своими фолловерами. Звездный супруг предстал с оголенным торсом в ванной, рядом с обнаженной Дорофеевой.

Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем instagram.com/vladimirdantes

Под публикацией Владимир написал, что они с Надей получают неимоверное удовольствие от отдыха:

«Нас мяли 2 часа, потом сделали скраб, теперь моют в ванной с шикарным видом».

Напомним, что звездная пара решила переждать локдаун на Бали, куда отправилась со своими друзьями. Возлюбленные регулярно радуют поклонников совместными фото и видео с отдыха.

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