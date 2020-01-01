Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем

Комментариев: 0
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем
Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала, лежа в ванне с лепестками роз. Артистка прикрыла оголенный бюст цветами и запрокинула голову назад.

Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем
Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем
instagram.com/nadyadorofeeva

Муж певицы Владимир Дантес также поделился интимным видео со своими фолловерами. Звездный супруг предстал с оголенным торсом в ванной, рядом с обнаженной Дорофеевой.

Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем
Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится в ванной со своим мужем
instagram.com/vladimirdantes

Под публикацией Владимир написал, что они с Надей получают неимоверное удовольствие от отдыха:

«Нас мяли 2 часа, потом сделали скраб, теперь моют в ванной с шикарным видом».

Напомним, что звездная пара решила переждать локдаун на Бали, куда отправилась со своими друзьями. Возлюбленные регулярно радуют поклонников совместными фото и видео с отдыха.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева, Надя Дорофеева 2020, Надя Дорофеева фото, Надя Дорофеева певица, Надя Дорофеева инстаграм, Надя Дорофеева муж, Надя Дорофеева новости Дорофеева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь