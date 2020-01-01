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Виктория Бекхэм назвала настоящую причину ухода из "Spice Girls"

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Виктория Бекхэм рассекретила, как Элтон Джон повлиял на ее уход из группы "Spice Girls".
Виктория Бекхэм назвала настоящую причину ухода из "Spice Girls"
Виктория Бекхэм назвала настоящую причину ухода из "Spice Girls"
instagram.com/victoriabeckham

Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма, британская певица, модель и модный дизайнер Виктория Бекхэм написала письмо самой себе в будущем. Послание было опубликовано в известном журнале Vogue. В публикации Виктория вспомнила об одном из переломных моментов в своей жизни.

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46-летняя звезда рассказала, когда приняла решение об уходе из популярной группы “Spice Girls“. По словам дизайнера, на нее сильно повлияло одно из выступлений Элтона Джона. В какой-то момент концерта Виктория поняла, что для Элтона сцена - это источник силы, в то время как для нее - это только развлечение. Певица поняла, что находится “не на своем“ месте.

“Вспомни, как много лет назад ты наблюдала за своим дорогим другом Элтоном Джоном на сцене в Лас-Вегасе. Он исполнил “Tiny Dancer“, как будто это был первый раз, и ты поняла, что это было для него как кислород. Это был момент, изменивший твою жизнь: пение и танцы были для тебя развлечением, а не страстью. В тот день ты начали поиски своей мечты. Пора было перестать быть Spice Girl. Впервые ты рискнула выйти в одиночку, и это было ужасно. Было страшно закрыть главу, которая определяла тебя. Я знаю, что ты все еще изобретаешь себя заново, принимаешь новые вызовы и игнорируешь скептиков. Ты всегда выходила за рамки общепринятого мнения, чтобы прокладывать свой собственный путь. Сначала ты нашла эту страсть в моде, а в последнее время - в красоте. Что будет дальше? Я очень хочу знать“, - обратилась к себе в будущем Виктория Бекхэм.

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Теги: Виктория Бекхэм, Spice Girls
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Источник: Ivonа bigmir)net

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