Невеста Бруклина Бекхэма, актриса Никола Пельтц отметила день рождения.

"Мы любим тебя": Виктория Бекхэм публично поздравила будущую невестку с 26-летием Getty Images

В субботу, 9 января, дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца, актриса Никола Пельтц отметила день рождения. В этот день звезда “Трансформеров“ получила теплые пожелания не только от родственников, друзей и жениха Бруклина Бекхэма, но и от семьи возлюбленного.

Читай также: "Сожалею, что все так сложилось": Андрей Рыбак высказался о своем участии в Холостячки"

Так, британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм публично поздравила будущую невестку с 26-летием. На своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала кадр, где она позировала в компании именинницы, мужа Дэвида Бэкхэма и сына Бруклина. Скорее всего, фото было сделано во время помолвки Николы и Бруклина.

“С Днем Рождения, Никола, мы так тебя любим. Посылаем поцелуи от нас всех🥳🎉🎂“, - написала Виктория.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.