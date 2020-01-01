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"Мы любим тебя": Виктория Бекхэм публично поздравила будущую невестку с 26-летием

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Невеста Бруклина Бекхэма, актриса Никола Пельтц отметила день рождения.
"Мы любим тебя": Виктория Бекхэм публично поздравила будущую невестку с 26-летием
"Мы любим тебя": Виктория Бекхэм публично поздравила будущую невестку с 26-летием
Getty Images

В субботу, 9 января, дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца, актриса Никола Пельтц отметила день рождения. В этот день звезда “Трансформеров“ получила теплые пожелания не только от родственников, друзей и жениха Бруклина Бекхэма, но и от семьи возлюбленного.

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Так, британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм публично поздравила будущую невестку с 26-летием. На своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала кадр, где она позировала в компании именинницы, мужа Дэвида Бэкхэма и сына Бруклина. Скорее всего, фото было сделано во время помолвки Николы и Бруклина.

“С Днем Рождения, Никола, мы так тебя любим. Посылаем поцелуи от нас всех🥳🎉🎂“, - написала Виктория.

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Теги: Виктория Бекхэм, Никола Пельтц
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Источник: ivonа bigmir)net

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