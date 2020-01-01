Певица MARUV снялась в черной шубке и очень откровенном белье.

"Такое огнище": MARUV показала эротические кадры в белье instagram.com/maruvofficial

Знаменитая эпатажная украинская певица и с недавних пор дизайнер одежды MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, подразнила пользователей Сети новым сексуальным образом.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя звезда обнародовала две фотографии, где она позировала в эротическом белье черного цвета с прозрачными вставками. Откровенный образ MARUV дополнила коротенькой черной шубой, матовой помадой, голубыми и коричневыми тенями.

MARUV показала эротические кадры в белье instagram.com/maruvofficial

MARUV показала эротические кадры в белье instagram.com/maruvofficial

Подписчики исполнительницы принялись активно комментировать ее новые кадры:

😍😍😍😍😍 такое огнище, Аня 💯💣

Господи какая красота💖💖💖

Секси🥰😘💝

Бомбито 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Обалденная 😍😍😍

А можно это бельё вместе с моделью заказать? Хотя бы на денёк?! Очень хорошая девочка 😊👍👍

Как всегда шикарная🥰❤️💯

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