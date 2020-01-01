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"Такое огнище": MARUV показала эротические кадры в белье

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Певица MARUV снялась в черной шубке и очень откровенном белье.
"Такое огнище": MARUV показала эротические кадры в белье
"Такое огнище": MARUV показала эротические кадры в белье
instagram.com/maruvofficial

Знаменитая эпатажная украинская певица и с недавних пор дизайнер одежды MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, подразнила пользователей Сети новым сексуальным образом.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя звезда обнародовала две фотографии, где она позировала в эротическом белье черного цвета с прозрачными вставками. Откровенный образ MARUV дополнила коротенькой черной шубой, матовой помадой, голубыми и коричневыми тенями.

MARUV показала эротические кадры в белье
MARUV показала эротические кадры в белье
instagram.com/maruvofficial

MARUV показала эротические кадры в белье
MARUV показала эротические кадры в белье
instagram.com/maruvofficial

Подписчики исполнительницы принялись активно комментировать ее новые кадры:

  • 😍😍😍😍😍 такое огнище, Аня 💯💣
  • Господи какая красота💖💖💖
  • Секси🥰😘💝
  • Бомбито 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Обалденная 😍😍😍
  • А можно это бельё вместе с моделью заказать? Хотя бы на денёк?! Очень хорошая девочка 😊👍👍
  • Как всегда шикарная🥰❤️💯

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Теги: MARUV
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Источник: ivonа bigmir)net

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