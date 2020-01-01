"Такое огнище": MARUV показала эротические кадры в белье
Знаменитая эпатажная украинская певица и с недавних пор дизайнер одежды MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, подразнила пользователей Сети новым сексуальным образом.
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На своей странице в Инстаграм 29-летняя звезда обнародовала две фотографии, где она позировала в эротическом белье черного цвета с прозрачными вставками. Откровенный образ MARUV дополнила коротенькой черной шубой, матовой помадой, голубыми и коричневыми тенями.
Подписчики исполнительницы принялись активно комментировать ее новые кадры:
- 😍😍😍😍😍 такое огнище, Аня 💯💣
- Господи какая красота💖💖💖
- Секси🥰😘💝
- Бомбито 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
- Обалденная 😍😍😍
- А можно это бельё вместе с моделью заказать? Хотя бы на денёк?! Очень хорошая девочка 😊👍👍
- Как всегда шикарная🥰❤️💯
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