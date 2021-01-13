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Катя Осадчая сверкнула бесстыжим декольте в откровенном наряде

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Катя Осадчая сверкнула бесстыжим декольте в откровенном наряде
Катя Осадчая сверкнула бесстыжим декольте в откровенном наряде
instagram.com/kosadcha

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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки в летнем наряде. На кадрах знаменитость позирует в белой длинной накидке с глубоким декольте. Спадающее пляжное платьице оголяет бюст в черном купальнике. Запечатлеть себя Катя решила на фоне красивых кустов с цветами. Эффектный образ Осадчая дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой.

Под публикацией телезвезда рассказала, чего ей не хватает зимой:

«Квіти, зелена трава і зелені дерева - те по чому найбільше сумую нашою довгою сірою зимою». 

Поклонники восхитились внешним видом Осадчей, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вы как всегда очень красивая».

«Ты классная».

«Стильная!»

«Вы очень красивая женщина».

«Красотка!»

«Гарна».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.01.2021, 11:23
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гость
Пиздeц, ну и eблище на 1м фото
Юрий Горбунов  (аноним)  13.01.2021, 11:18
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