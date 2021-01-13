Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Катя Осадчая сверкнула бесстыжим декольте в откровенном наряде instagram.com/kosadcha

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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки в летнем наряде. На кадрах знаменитость позирует в белой длинной накидке с глубоким декольте. Спадающее пляжное платьице оголяет бюст в черном купальнике. Запечатлеть себя Катя решила на фоне красивых кустов с цветами. Эффектный образ Осадчая дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой.

Под публикацией телезвезда рассказала, чего ей не хватает зимой:

«Квіти, зелена трава і зелені дерева - те по чому найбільше сумую нашою довгою сірою зимою».

Поклонники восхитились внешним видом Осадчей, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вы как всегда очень красивая». «Ты классная». «Стильная!» «Вы очень красивая женщина». «Красотка!» «Гарна».

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