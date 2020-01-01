Прикрылась одеялом: MamaRika снялась полностью обнаженной

Украинская певица MamaRika поделилась с подписчиками пикантным снимком.

MamaRika снялась полностью обнаженной instagram.com/mamarika_official

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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость позирует полностью обнаженной, сидя на кровати. Артистка прикрылась одеялом и отвела взгляд в сторону. Соблазнительный образ девушка дополнила распущенными волосами и шикарным видом на пальмы, который виден через панорамное окно.

Под публикацией MamaRika похвасталась творческими успехами:

«Наш бенгер #MAEMO посів 3 сходинку серед пісень українських артистів та на 5 місці серед усіх треків, які лунали на всіх радіостанциях України! 🔥🔥🔥

Для мене,як для музиканта- це особливо важливий та приємний результат та підсумок праці всієї нашої команди за рік!🙌»

Поклонникам понравился соблазнительный кадр MamaRika, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Крутышка!» «Ты супер». «Фоточка очень красивая». «Шедеврально!» «Бомбезная».

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