«Стала еще прекраснее»: 45-летняя Наталья Могилевская восхитила фанатов молодым видом

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками портретным снимком.

45-летняя Наталья Могилевская восхитила фанатов молодым видом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: «Очень горячо»: дочь Поляковой удивила фанатов пикантными снимками

Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует, сидя в кресле, накинув белую шубу на плечи. Эффектный образ артистка дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и распущенными волосами. Лицо Натальи запечатлено вблизи, что позволяет рассмотреть ее упругую и ровную кожу, на которой практически нет морщин.

Под публикацией Могилевская призналась, что еще не может влиться в рабочий график после длительных праздников:

«Как же не хочется покидать тёплую гостиную и начинать рабочий год».

Поклонники восхитились внешним видом Натальи, над которой, по их мнению, годы не властны, и рассыпались в комплиментах:

«Красивенная😘❤️👍🌹». «Невероятно красиво выглядите». «С годами вы стали еще прекраснее». «Отлично выглядите!» «Наташа, ты супер!» «Безумно красивая, в этих глазах можно утонуть».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: