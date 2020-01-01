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«Стала еще прекраснее»: 45-летняя Наталья Могилевская восхитила фанатов молодым видом

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками портретным снимком.

45-летняя Наталья Могилевская восхитила фанатов молодым видом
45-летняя Наталья Могилевская восхитила фанатов молодым видом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует, сидя в кресле, накинув белую шубу на плечи. Эффектный образ артистка дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и распущенными волосами. Лицо Натальи запечатлено вблизи, что позволяет рассмотреть ее упругую и ровную кожу, на которой практически нет морщин.

Под публикацией Могилевская призналась, что еще не может влиться в рабочий график после длительных праздников:

«Как же не хочется покидать тёплую гостиную и начинать рабочий год».

Поклонники восхитились внешним видом Натальи, над которой, по их мнению, годы не властны, и рассыпались в комплиментах:

«Красивенная😘❤️👍🌹».

«Невероятно красиво выглядите».

«С годами вы стали еще прекраснее».

«Отлично выглядите!»

«Наташа, ты супер!»

«Безумно красивая, в этих глазах можно утонуть».

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Источник: ivonа bigmir)net

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