«Стала еще прекраснее»: 45-летняя Наталья Могилевская восхитила фанатов молодым видом
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость позирует, сидя в кресле, накинув белую шубу на плечи. Эффектный образ артистка дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и распущенными волосами. Лицо Натальи запечатлено вблизи, что позволяет рассмотреть ее упругую и ровную кожу, на которой практически нет морщин.
Под публикацией Могилевская призналась, что еще не может влиться в рабочий график после длительных праздников:
«Как же не хочется покидать тёплую гостиную и начинать рабочий год».
Поклонники восхитились внешним видом Натальи, над которой, по их мнению, годы не властны, и рассыпались в комплиментах:
«Красивенная😘❤️👍🌹».
«Невероятно красиво выглядите».
«С годами вы стали еще прекраснее».
«Отлично выглядите!»
«Наташа, ты супер!»
«Безумно красивая, в этих глазах можно утонуть».
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