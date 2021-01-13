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«Очень горячо»: дочь Поляковой удивила фанатов пикантными снимками

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Дочь популярной исполнительницы Маша Полякова поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Дочь Поляковой удивила фанатов пикантными снимками
Дочь Поляковой удивила фанатов пикантными снимками
instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки в пляжном образе. На кадрах знаменитость позирует в желтом открытом купальнике, прикрывшись белым халатом. На втором фото девочка немного приспустила халат, оголив плечо и зону декольте. Подобные снимки на своей странице опубликовала Оля Полякова, очевидно, что старшая дочь повторила за звездной мамой.

Под публикацией Маша написала так:

«Мама будет раздеваться медленно, а я быстро 😂. P.s поймёт тот, кто подписан на нас обеих».

Поклонники восхитились внешним видом Маши Поляковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Второе фото, это вообще красота! И нежно, и аккуратно, прекрасное фото, искренне🙌🙌🙌😘😘😘».

«Маша, как же ты похожа на маму👍».

«Красотка!»

«Фантастическая».

«Очень горячо».

«Боже, такая красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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