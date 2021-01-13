«Очень горячо»: дочь Поляковой удивила фанатов пикантными снимками

Дочь популярной исполнительницы Маша Полякова поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Дочь Поляковой удивила фанатов пикантными снимками instagram.com/mashapolyakova

Читай также: «Эротично»: Даша Ульянова сняла с себя все и залезла под одеяло

Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки в пляжном образе. На кадрах знаменитость позирует в желтом открытом купальнике, прикрывшись белым халатом. На втором фото девочка немного приспустила халат, оголив плечо и зону декольте. Подобные снимки на своей странице опубликовала Оля Полякова, очевидно, что старшая дочь повторила за звездной мамой.

Под публикацией Маша написала так:

«Мама будет раздеваться медленно, а я быстро 😂. P.s поймёт тот, кто подписан на нас обеих».

Поклонники восхитились внешним видом Маши Поляковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Второе фото, это вообще красота! И нежно, и аккуратно, прекрасное фото, искренне🙌🙌🙌😘😘😘». «Маша, как же ты похожа на маму👍». «Красотка!» «Фантастическая». «Очень горячо». «Боже, такая красивая».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: