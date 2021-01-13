«Очень горячо»: дочь Поляковой удивила фанатов пикантными снимками
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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки в пляжном образе. На кадрах знаменитость позирует в желтом открытом купальнике, прикрывшись белым халатом. На втором фото девочка немного приспустила халат, оголив плечо и зону декольте. Подобные снимки на своей странице опубликовала Оля Полякова, очевидно, что старшая дочь повторила за звездной мамой.
Под публикацией Маша написала так:
«Мама будет раздеваться медленно, а я быстро 😂. P.s поймёт тот, кто подписан на нас обеих».
Поклонники восхитились внешним видом Маши Поляковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Второе фото, это вообще красота! И нежно, и аккуратно, прекрасное фото, искренне🙌🙌🙌😘😘😘».
«Маша, как же ты похожа на маму👍».
«Красотка!»
«Фантастическая».
«Очень горячо».
«Боже, такая красивая».
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