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«Эротично»: Даша Ульянова сняла с себя все и залезла под одеяло

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Украинская спортсменка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным фото.

Даша Ульянова сняла с себя все и залезла под одеяло
Даша Ульянова сняла с себя все и залезла под одеяло
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость позирует обнаженной, лежа в кровати гостиничного номера. Девушка прикрылась одеялом, показывав свою оголенную спину. Соблазнительное фото дополнил шикарный вид из комнаты на море и пальмы.

Под публикацией Даша написала, что будет скучать по отдыху в Дубае, куда, вероятнее всего, отправилась со своим женихом.

Гимнастка часто радует своих фанатов пикантными снимками, демонстрируя свое стройной тело и потрясающую гибкость.

На этот раз поклонникам понравился эффектный кадр Ульяновой, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Огонь!»

«Как картинка».

«Эротично».

«Очень красивая фотка».

«Шикарная».

«Ваау! Ты самая лучшая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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