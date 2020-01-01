«Эротично»: Даша Ульянова сняла с себя все и залезла под одеяло

Украинская спортсменка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным фото.

Даша Ульянова сняла с себя все и залезла под одеяло instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость позирует обнаженной, лежа в кровати гостиничного номера. Девушка прикрылась одеялом, показывав свою оголенную спину. Соблазнительное фото дополнил шикарный вид из комнаты на море и пальмы.

Под публикацией Даша написала, что будет скучать по отдыху в Дубае, куда, вероятнее всего, отправилась со своим женихом.

Гимнастка часто радует своих фанатов пикантными снимками, демонстрируя свое стройной тело и потрясающую гибкость.

На этот раз поклонникам понравился эффектный кадр Ульяновой, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Огонь!» «Как картинка». «Эротично». «Очень красивая фотка». «Шикарная». «Ваау! Ты самая лучшая».

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