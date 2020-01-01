«Эротично»: Даша Ульянова сняла с себя все и залезла под одеяло
Читай также: «Ноги длиннее пальм»: Светлана Лобода поразила своим внешним видом
Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенный снимок. На кадре знаменитость позирует обнаженной, лежа в кровати гостиничного номера. Девушка прикрылась одеялом, показывав свою оголенную спину. Соблазнительное фото дополнил шикарный вид из комнаты на море и пальмы.
Под публикацией Даша написала, что будет скучать по отдыху в Дубае, куда, вероятнее всего, отправилась со своим женихом.
Гимнастка часто радует своих фанатов пикантными снимками, демонстрируя свое стройной тело и потрясающую гибкость.
На этот раз поклонникам понравился эффектный кадр Ульяновой, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Огонь!»
«Как картинка».
«Эротично».
«Очень красивая фотка».
«Шикарная».
«Ваау! Ты самая лучшая».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил