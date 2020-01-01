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«Ноги длиннее пальм»: Светлана Лобода поразила своим внешним видом

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Светлана Лобода поразила своим внешним видом
Светлана Лобода поразила своим внешним видом
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует в белом платье с черными вставками. Коротенький наряд выделил тонкую талию и стройные длинные ножки звезды. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем, туфлями на каблуках и сумочкой.

Под публикацией Светлана призналась, что даже во время семейного отдыха ее голова занята размышлениями:

«Мысли о вечном ❤️».

Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ноги, конечно, у Вас от ушей👻👻👻👻😘».

«Шикарна😍».

«Ноги длиннее пальм».

«Такая красивая!»

«Отдых вам к лицу Светлана Сергеевна! Вы просто шикарны!»

«Лучше всех».

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Источник: ivonа bigmir)net

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