«Ноги длиннее пальм»: Светлана Лобода поразила своим внешним видом
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует в белом платье с черными вставками. Коротенький наряд выделил тонкую талию и стройные длинные ножки звезды. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем, туфлями на каблуках и сумочкой.
Под публикацией Светлана призналась, что даже во время семейного отдыха ее голова занята размышлениями:
«Мысли о вечном ❤️».
Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ноги, конечно, у Вас от ушей👻👻👻👻😘».
«Шикарна😍».
«Ноги длиннее пальм».
«Такая красивая!»
«Отдых вам к лицу Светлана Сергеевна! Вы просто шикарны!»
«Лучше всех».
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