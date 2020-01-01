Никто не ожидал: Эктор Хименес-Браво шокировал полностью обнаженным снимком
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Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал пикантное фото. На кадре знаменитость позирует полностью обнаженным, лежа на кровати. Телезвезда прикрыл интимное место одеялом, показав оголенный торс.
Под публикацией Эктор в шутливой форме написал:
«Тут могла би бути Ваша реклама ☝🏻».
Хименес-Браво часто радует фанатов смелыми кадрами, показывая свое накаченное тело. Однако на этот раз поклонники раскритиковали мужчину за столь откровенный снимок, выразив свое негодование в комментариях:
«Была лучшего мнения о нем. Зачем так?»
«Ну к чему такое безобразное фото».
«Стыд!»
«Шалун».
«Не ожидала такого от Эктора».
«Это уже слишком».
«Перебор. Зачем?»
«Слишком откровенно».
«Фу, як бридко».
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