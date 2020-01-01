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Никто не ожидал: Эктор Хименес-Браво шокировал полностью обнаженным снимком

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Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками откровенным снимком.

Эктор Хименес-Браво шокировал полностью обнаженным снимком
Эктор Хименес-Браво шокировал полностью обнаженным снимком
instagram.com/hectorjimenezbravo

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Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал пикантное фото. На кадре знаменитость позирует полностью обнаженным, лежа на кровати. Телезвезда прикрыл интимное место одеялом, показав оголенный торс.

Под публикацией Эктор в шутливой форме написал:

«Тут могла би бути Ваша реклама ☝🏻».

Хименес-Браво часто радует фанатов смелыми кадрами, показывая свое накаченное тело. Однако на этот раз поклонники раскритиковали мужчину за столь откровенный снимок, выразив свое негодование в комментариях:

«Была лучшего мнения о нем. Зачем так?»

«Ну к чему такое безобразное фото».

«Стыд!»

«Шалун».

«Не ожидала такого от Эктора».

«Это уже слишком».

«Перебор. Зачем?»

«Слишком откровенно».

«Фу, як бридко».

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Источник: ivonа bigmir)net
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