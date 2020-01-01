Никто не ожидал: Эктор Хименес-Браво шокировал полностью обнаженным снимком

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками откровенным снимком.

Эктор Хименес-Браво шокировал полностью обнаженным снимком instagram.com/hectorjimenezbravo

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Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал пикантное фото. На кадре знаменитость позирует полностью обнаженным, лежа на кровати. Телезвезда прикрыл интимное место одеялом, показав оголенный торс.

Под публикацией Эктор в шутливой форме написал:

«Тут могла би бути Ваша реклама ☝🏻».

Хименес-Браво часто радует фанатов смелыми кадрами, показывая свое накаченное тело. Однако на этот раз поклонники раскритиковали мужчину за столь откровенный снимок, выразив свое негодование в комментариях:

«Была лучшего мнения о нем. Зачем так?» «Ну к чему такое безобразное фото». «Стыд!» «Шалун». «Не ожидала такого от Эктора». «Это уже слишком». «Перебор. Зачем?» «Слишком откровенно». «Фу, як бридко».

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