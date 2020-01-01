Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Крупным планом: 54-летняя Сальма Хайек восхитила естественной красотой

Комментариев: 0
Американская актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками фото без макияжа.

54-летняя Сальма Хайек восхитила естественной красотой
54-летняя Сальма Хайек восхитила естественной красотой
instagram.com/salmahayek

Читай также: «Как две капли воды»: Светлана Лобода поразила внешним сходством со старшей дочерью

Популярная киноактриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок с отдыха. На кадре знаменитость запечатлела себя в ажурной кофточке, которая оголяет ее пышный бюст. Пляжный образ артистка дополнила солнцезащитными очками и распущенными волосами.

Лицо Сальма Хайек, которое она сняла крупным планом, светится молодостью и красотой. Кажется, что годы над ней не властны, ведь на лице нет практически ни единой морщинки, а кожа выглядит ровной и гладкой.

Поклонники восхитились естественной красотой Сальмы Хайек, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

“Красива как всегда“.

 “Я люблю тебя слишком сильно“.

“Мое сердце просто перестало биться“.

“О мой Бог, что за прекрасная женщина“.

“Я влюблен“.

“Выходи за меня, Сальма“.

«Удивительная».

«Прекрасна».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Сальма Хайек, Сальма Хайек 2020, Сальма Хайек актриса, Сальма Хайек фото, Сальма Хайек инстаграм, Сальма Хайек новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь