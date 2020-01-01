Крупным планом: 54-летняя Сальма Хайек восхитила естественной красотой

Американская актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками фото без макияжа.

54-летняя Сальма Хайек восхитила естественной красотой instagram.com/salmahayek

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Популярная киноактриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок с отдыха. На кадре знаменитость запечатлела себя в ажурной кофточке, которая оголяет ее пышный бюст. Пляжный образ артистка дополнила солнцезащитными очками и распущенными волосами.

Лицо Сальма Хайек, которое она сняла крупным планом, светится молодостью и красотой. Кажется, что годы над ней не властны, ведь на лице нет практически ни единой морщинки, а кожа выглядит ровной и гладкой.

Поклонники восхитились естественной красотой Сальмы Хайек, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

“Красива как всегда“. “Я люблю тебя слишком сильно“. “Мое сердце просто перестало биться“. “О мой Бог, что за прекрасная женщина“. “Я влюблен“. “Выходи за меня, Сальма“. «Удивительная». «Прекрасна».

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