«Позволила себе побыть девочкой»: бывшая жена Узелкова рассказала о недавнем свидании
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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала в сером пальто, с распущенными волосами и минимумом макияжа на лице. Спортсменка прижалась к мужчине, который повернулся к камере спиной, скрывая свое лицо.
Под публикацией Марина призналась, что недавно сходила на свидание, но после встречи осталась разочарованной:
«Недавно я сходила на свидание с молодым человеком. Позволила себе побыть девочкой и вспомнить, как это все происходит. Прекрасный мужчина, который казался просто идеальным. Но вместе со встречей пришло... разочарование – он говорил лишь о себе, и я совершенно не почувствовала заинтересованности во мне».
Поклонники поддержали Боржемскую в комментариях, и попросили не делать поспешных выводов:
«Первое мнение часто обманчивое».
«А я за то, чтобы вы дали ему второй шанс».
«Марина, вы такая невероятная, что я даже не представляю, какой мужчина достоин быть рядом с вами».
«Мариночка, какая вы красивая».
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