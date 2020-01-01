«Позволила себе побыть девочкой»: бывшая жена Узелкова рассказала о недавнем свидании

Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, рассказала подписчикам о недавнем свидании.

Бывшая жена Узелкова рассказала о недавнем свидании instagram.com/uzelkova.marina/

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала в сером пальто, с распущенными волосами и минимумом макияжа на лице. Спортсменка прижалась к мужчине, который повернулся к камере спиной, скрывая свое лицо.

Под публикацией Марина призналась, что недавно сходила на свидание, но после встречи осталась разочарованной:

«Недавно я сходила на свидание с молодым человеком. Позволила себе побыть девочкой и вспомнить, как это все происходит. Прекрасный мужчина, который казался просто идеальным. Но вместе со встречей пришло... разочарование – он говорил лишь о себе, и я совершенно не почувствовала заинтересованности во мне».

Поклонники поддержали Боржемскую в комментариях, и попросили не делать поспешных выводов:

«Первое мнение часто обманчивое». «А я за то, чтобы вы дали ему второй шанс». «Марина, вы такая невероятная, что я даже не представляю, какой мужчина достоин быть рядом с вами». «Мариночка, какая вы красивая».

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