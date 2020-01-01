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Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях

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Супруги Джастин и Хейли Бибер позировали на фоне океана.
Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
instagram.com/justinbieber

Звездные супруги, известный канадский певец Джастин Бибер и его возлюбленная, американская модель Хейли Бибер похвастались романтическим отпуском на Гавайях.

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На своих страницах в Инстаграм знаменитости опубликовали целую подборку пляжных фотографий, где они позировали только вдвоем на фоне океана. 24-летняя Хейли появилась в кадре в стильном черном купальнике. А 26-летний Джастин запечатлен на фото в шортах.

Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
instagram.com/haileybieber
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
instagram.com/haileybieber
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
instagram.com/haileybieber
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
instagram.com/justinbieber
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
instagram.com/justinbieber

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер
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Источник: ivonа bigmir)net

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