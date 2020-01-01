Супруги Джастин и Хейли Бибер позировали на фоне океана.

Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях instagram.com/justinbieber

Звездные супруги, известный канадский певец Джастин Бибер и его возлюбленная, американская модель Хейли Бибер похвастались романтическим отпуском на Гавайях.

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На своих страницах в Инстаграм знаменитости опубликовали целую подборку пляжных фотографий, где они позировали только вдвоем на фоне океана. 24-летняя Хейли появилась в кадре в стильном черном купальнике. А 26-летний Джастин запечатлен на фото в шортах.

Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях instagram.com/haileybieber

Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях instagram.com/haileybieber

Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях instagram.com/haileybieber

Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях instagram.com/justinbieber

Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях instagram.com/justinbieber

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