Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер похвастались отдыхом на пляже на Гавайях
Супруги Джастин и Хейли Бибер позировали на фоне океана.
Звездные супруги, известный канадский певец Джастин Бибер и его возлюбленная, американская модель Хейли Бибер похвастались романтическим отпуском на Гавайях.
Читай также: Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке
На своих страницах в Инстаграм знаменитости опубликовали целую подборку пляжных фотографий, где они позировали только вдвоем на фоне океана. 24-летняя Хейли появилась в кадре в стильном черном купальнике. А 26-летний Джастин запечатлен на фото в шортах.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Фигура-мечта: Анна Ризатдинова засветила стройные ножки в коротеньких шортах
- Соблазнительная Тина Кароль обнажила грудь на новом фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил