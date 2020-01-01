Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Ужасное фото»: жену Монатика раскритиковали за полностью обнаженное фото

Комментариев: 0
Жена известного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Жену Монатика раскритиковали за полностью обнаженное фото
Жену Монатика раскритиковали за полностью обнаженное фото
instagram.com/irinamonatik

Читай также: «Я попала в жуткое месиво»: Регина Тодоренко рассказала, как чуть не утонула

Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото с отдыха. На кадре знаменитость предстала полностью обнаженной, прикрывшись сорванным цветком. Сексуальный образ девушка дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Ирина призналась, что эффектный снимок сделал ее муж – Дмитрий Монатик.

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились смелостью звездной жены, а другие – раскритиковали за излишнюю откровенность:

«Очень красивая фотография😍🔥».

«Вы очень красивая ❤️».

«Ужасное фото».

«Ирочка, ты божественная, как этот цветочек».

«Ужасное фото».

Не забыл оставить комментарий и Дмитрий Монатик:

«Мы как цветы. Я и ты».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Монатик, Ирина Монатик 2020, Ирина Монатик жена Монатика, Ирина Монатик фото, Ирина Монатик инстаграм, Ирина Монатик новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь