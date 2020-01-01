«Ужасное фото»: жену Монатика раскритиковали за полностью обнаженное фото

Жена известного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Жену Монатика раскритиковали за полностью обнаженное фото instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото с отдыха. На кадре знаменитость предстала полностью обнаженной, прикрывшись сорванным цветком. Сексуальный образ девушка дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Ирина призналась, что эффектный снимок сделал ее муж – Дмитрий Монатик.

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились смелостью звездной жены, а другие – раскритиковали за излишнюю откровенность:

«Очень красивая фотография😍🔥». «Вы очень красивая ❤️». «Ужасное фото». «Ирочка, ты божественная, как этот цветочек». «Ужасное фото».

Не забыл оставить комментарий и Дмитрий Монатик:

«Мы как цветы. Я и ты».

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