«Ужасное фото»: жену Монатика раскритиковали за полностью обнаженное фото
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото с отдыха. На кадре знаменитость предстала полностью обнаженной, прикрывшись сорванным цветком. Сексуальный образ девушка дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.
Под публикацией Ирина призналась, что эффектный снимок сделал ее муж – Дмитрий Монатик.
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились смелостью звездной жены, а другие – раскритиковали за излишнюю откровенность:
«Очень красивая фотография😍🔥».
«Вы очень красивая ❤️».
«Ужасное фото».
«Ирочка, ты божественная, как этот цветочек».
«Ужасное фото».
Не забыл оставить комментарий и Дмитрий Монатик:
«Мы как цветы. Я и ты».
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