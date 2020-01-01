«Я попала в жуткое месиво»: Регина Тодоренко рассказала, как чуть не утонула

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками кадрами с отдыха.

Регина Тодоренко рассказала, как чуть не утонула instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала, как занимается серфингом. На кадрах знаменитость предстала в слитном купальнике на доске, демонстрируя свое умение в обуздании волн. Под публикацией Регина рассказала, что ее увлечение водным видом спорта весьма опасно, ведь она чуть не утонула:

«Вчера я чуть-чуть тонула 😬. Я начинаю паниковать, если на меня обрушивается стенообразная тонна воды. Так и вчера было! Я в очередной раз попала в жуткое месево🙈😆, когда пришел сет незнакомых мне и необузданных волн. А с моей доской сложно проходить таковые заныривая. Слава Богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана».

Поклонники попросили Тодоренко быть более осторожной, и написали слова восхищения в комментариях:

«Ты нужна своему ребенку, помни об этом». «Молодец, какая бесстрашная!» «О ребенке помни, Регина, ну сколько можно». «Ты крутая!» «Красотка». «Не рискуйте зря, будьте аккуратны, Регина».

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