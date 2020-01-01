«Какие классные»: Влад Яма зажигательно станцевал с сексуальной женой

Украинский хореограф Влад Яма поделился с подписчиками забавным видеороликом.

Влад Яма зажигательно станцевал с сексуальной женой instagram.com/vladyama_official

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Популярный танцор Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал танцевальное видео. На кадрах знаменитость со своей женой Лилианой выполняют несложные движения под ритмичную песню. Пара очень стильно одета: Влад предстал в клетчатом костюме, а его супруга – в коротеньком топе и розовых штанах.

Под публикацией Яма признался, что они с Лилианой всегда очень весело проводят время:

«Нам вместе всегда весело!..»

Поклонникам понравился милый ролик звездной семьи, и они осыпали их комплиментами в комментариях:

«А жена красивая☝️ Королю-Королева👍». «Красивая пара». «Супер!» «Очень круто, снимайте чаще». «Какие же вы классные». «Вау, крутые!» «Класс! Ваша жена даже в таком танце очень мило смотрится». «Какая же вы классная, позитивная, зажигательная пара».

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