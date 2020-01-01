«Какие классные»: Влад Яма зажигательно станцевал с сексуальной женой
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Популярный танцор Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал танцевальное видео. На кадрах знаменитость со своей женой Лилианой выполняют несложные движения под ритмичную песню. Пара очень стильно одета: Влад предстал в клетчатом костюме, а его супруга – в коротеньком топе и розовых штанах.
Под публикацией Яма признался, что они с Лилианой всегда очень весело проводят время:
«Нам вместе всегда весело!..»
Поклонникам понравился милый ролик звездной семьи, и они осыпали их комплиментами в комментариях:
«А жена красивая☝️ Королю-Королева👍».
«Красивая пара».
«Супер!»
«Очень круто, снимайте чаще».
«Какие же вы классные».
«Вау, крутые!»
«Класс! Ваша жена даже в таком танце очень мило смотрится».
«Какая же вы классная, позитивная, зажигательная пара».
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