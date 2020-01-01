Мужу повезло: Катя Осадчая показала идеальное тело в бикини
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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость предстала в черном раздельном купальнике на берегу моря. Пляжный наряд оголил стройную фигуру и пышную грудь звезды. Свой образ Катя дополнила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками.
Под публикацией Осадчая призналась, что за время праздников немного прибавила в весе:
«На фото ретельно приховані святкові сліди на талії, але вони є 😆 І німб колесом 😆».
Поклонники восхитились внешним видом Кати, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Какая красота😍».
«Супер👸👌❤️».
«Катюша, выглядите великолепно....а следы смоет морская вода, прекрасного отдыха!!!💞💞💞»
«Шикарно!»
«Очень крутое фото и вы очень красивая».
«Все идеально».
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