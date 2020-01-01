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Мужу повезло: Катя Осадчая показала идеальное тело в бикини

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Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Катя Осадчая показала идеальное тело в бикини
Катя Осадчая показала идеальное тело в бикини
instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость предстала в черном раздельном купальнике на берегу моря. Пляжный наряд оголил стройную фигуру и пышную грудь звезды. Свой образ Катя дополнила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками.

Под публикацией Осадчая призналась, что за время праздников немного прибавила в весе:

«На фото ретельно приховані святкові сліди на талії, але вони є 😆 І німб колесом 😆».

Поклонники восхитились внешним видом Кати, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая красота😍».

«Супер👸👌❤️».

«Катюша, выглядите великолепно....а следы смоет морская вода, прекрасного отдыха!!!💞💞💞»

«Шикарно!»

«Очень крутое фото и вы очень красивая».

«Все идеально».

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Источник: ivonа bigmir)net

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