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«Всегда хочу его»: полуголая Вера Брежнева сделала откровенное признание

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Полуголая Вера Брежнева сделала откровенное признание
Полуголая Вера Брежнева сделала откровенное признание
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в белом халате на голое тело, который оголил ее плечи и зону декольте. Артистка позировала лежа, ведь ее блондинистые волосы рассыпались на подушке. Также Вера не стала перегружать свое лицо косметикой, продемонстрировав естественную красоту.

Под публикацией Брежнева сделала откровенное признание:

«Я всегда ему рада... всегда хочу его.. всегда очень его жду... люблю его ласковые прикосновения... и зимой особенно по нему скучаю.... СОЛНЦЕ ☀️ мне кажется, что я Солнечная батарейка ☺️».

Поклонникам понравился нежный кадр Веры, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ты наша солнечная батарейка!»

«Вера Брежнева, вы лучшая!»

«Красавица».

«Роскошная».

«Очаровательная».

«Вера, почему ты такая красивая?»

«Вы без макияжа такая хорошенькая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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