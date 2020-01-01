«Всегда хочу его»: полуголая Вера Брежнева сделала откровенное признание
Читай также: Молодая жена Виктора Павлика показала круглый животик - пара ждет ребенка
Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в белом халате на голое тело, который оголил ее плечи и зону декольте. Артистка позировала лежа, ведь ее блондинистые волосы рассыпались на подушке. Также Вера не стала перегружать свое лицо косметикой, продемонстрировав естественную красоту.
Под публикацией Брежнева сделала откровенное признание:
«Я всегда ему рада... всегда хочу его.. всегда очень его жду... люблю его ласковые прикосновения... и зимой особенно по нему скучаю.... СОЛНЦЕ ☀️ мне кажется, что я Солнечная батарейка ☺️».
Поклонникам понравился нежный кадр Веры, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ты наша солнечная батарейка!»
«Вера Брежнева, вы лучшая!»
«Красавица».
«Роскошная».
«Очаровательная».
«Вера, почему ты такая красивая?»
«Вы без макияжа такая хорошенькая».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода вместе с мамой похвастались шикарными фигурами
- Миша Романова засветилась в объятиях известного мужчины
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил