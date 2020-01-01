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Дорофеева с Дантесом подарили жене Монатика очень личную вещь - фото

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Жена Дмитрия Монатика показала, какой подарок ей сделала звездная пара .

Ирина Монатик показала стильное украшение на ноге
Ирина Монатик показала стильное украшение на ноге
instagram.com/irinamonatik

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Жена украинского певца, танцора Дмитрия Монатика показала новые фото с курорта. На одном из кадров Ирина Монатик засветила изящное украшение на ногу, которое ей подарили звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева.

Кадр Ирина Монатик добавила в Инста-сториз.

На фоне бассейна Ирина демонстрирует щиколотку, которую украшает тонкий золотой браслет.

Спасибо Дорофеева и Дантес, - написала Ирина Монатик. 

Ирина Монатик показала стильное украшение на ноге
Ирина Монатик показала стильное украшение на ноге
instagram.com/irinamonatik

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Теги: Ирина Монатик, жены звезд, браслет
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Источник: Ivonа bigmir)net

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