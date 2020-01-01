"Пузик не втянула!": Жаркая Каменских показала фигуру в бикини
Певица Настя Каменских улетела с мужем на отдых и запостила фото в купальнике .
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Певица Настя Каменских улетела на отдых с мужем - продюсером, рэпером Потапом. Звезда показала жаркие фото с курорта.
Снимки появились в Инстаграм.
Настя показала свой стильный look на пляже - звезда позирует в голубом бикини. Также Каменских сфотографировалась на борту прогулочного самолета. Она снялась в черном кроп-топе и маске.
Режим обновления и отступления, - написала Настя.
Поклонники пожелали звездной паре прекрасного отдыха и намекнули, что Настя немного поднабрала:
“Пузик не втянула“ - написали в сети.
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