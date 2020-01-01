"Пузик не втянула!": Жаркая Каменских показала фигуру в бикини

Певица Настя Каменских улетела с мужем на отдых и запостила фото в купальнике .

Каменских засветила животик на фото instagram.com/kamenskux

Читай также: Потап похвастался оригинальным подарком от жены Насти Каменских

Певица Настя Каменских улетела на отдых с мужем - продюсером, рэпером Потапом. Звезда показала жаркие фото с курорта.

Снимки появились в Инстаграм.

Настя показала свой стильный look на пляже - звезда позирует в голубом бикини. Также Каменских сфотографировалась на борту прогулочного самолета. Она снялась в черном кроп-топе и маске.

Режим обновления и отступления, - написала Настя.

Каменских засветила животик на фото instagram.com/kamenskux

Каменских засветила животик на фото instagram.com/kamenskux

Поклонники пожелали звездной паре прекрасного отдыха и намекнули, что Настя немного поднабрала:

“Пузик не втянула“ - написали в сети.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.