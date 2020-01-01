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"Пузик не втянула!": Жаркая Каменских показала фигуру в бикини

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Певица Настя Каменских улетела с мужем на отдых и запостила фото в купальнике .

Каменских засветила животик на фото
Каменских засветила животик на фото
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских улетела на отдых с мужем - продюсером, рэпером Потапом. Звезда показала жаркие фото с курорта.

Снимки появились в Инстаграм.

Настя показала свой стильный look на пляже - звезда позирует в голубом бикини. Также Каменских сфотографировалась на борту прогулочного самолета. Она снялась в черном кроп-топе и маске.

Режим обновления и отступления, - написала Настя.

Каменских засветила животик на фото
Каменских засветила животик на фото
instagram.com/kamenskux

Каменских засветила животик на фото
Каменских засветила животик на фото
instagram.com/kamenskux

Поклонники пожелали звездной паре прекрасного отдыха и намекнули, что Настя немного поднабрала:

“Пузик не втянула“ - написали в сети.

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Теги: фото в бикини, Настя Каменских, фигура каменских, фигура звезд, грудь Каменских
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Источник: Ivonа bigmir)net

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