Ivona рассказывает о самых распространенных модных ошибках, которые хоть раз совершала каждая девушка.

Ошибка №1: Поправлять макияж в заведении

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Почему туалет называют дамской комнатой? Очень просто: это место, где дамы приводят себя в порядок. Верх невежества — краситься и причесываться в общественных заведениях, в том числе в офисе. Делайте это в специальных местах!

Ошибка №2: Очки на волосах

Запомните: носить очки на голове считается дурным тоном. Во-первых, когда вы носите их как ободок, растягиваете дужки, что приводит к их быстрому износу, во-вторых, это очередной показатель лени. Лучше спрятать очки в чехол.

Дурной тон: 5 модных ошибок, которые совершает каждая девушка pinterest.com

Ошибка №3: Телесные колготки неправильного оттенка

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Часто колготки становятся воплощением анти-стиля. Телесные колготки темного оттенка создают эффект загорелых ног, но руки, шея и лицо остаются светлыми, что сразу бросается в глаза. Подбирайте телесные колготки в тон кожи и без блеска, чтобы образ выглядел гармонично.

Ошибка №4: Неухоженная одежда

Как вы знаете, у каждого человека есть собственный базовый гардероб. Он состоит из вещей, которые вы любите и носите каждый день. Но во всем нужно знать меру. Если одежда изнашивается, деформируется, появляются катышки, дырки, пятна — это верный знак того, что от нее пора избавиться.

Ошибка №5: Неуместный макияж Дурной тон: 5 модных ошибок, которые совершает каждая девушка pinterest.com

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Макияж должен быть уместным. Можно знать множество техник макияжа, любить краситься, но выглядеть нелепо в определенной обстановке. Яркий макияж выглядит неподобающе в офисе и тянет за собой множество стереотипов. Впрочем, как и отсутствие макияжа на вечеринке.

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