Вот это фигура: Экс-супруга Потапа померялась прессом с 23-летней дочерью
Продюсер Ирина Горовая энергично станцевала на камеру в пикантном наряде .
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Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) показала идеальную фигуру в пикантном наряде. Ирина Горовая станцевала драйвовый танец с 23-летней дочерью Наташей.
Видео девушки выставила в Инста-сториз.
В кадре они радуются, танцуют и прыгают в спортивных шортах и топах. У мамы и дочери подтянутые фигуры и идеальный пресс.
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