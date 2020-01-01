Вот это фигура: Экс-супруга Потапа померялась прессом с 23-летней дочерью

Продюсер Ирина Горовая энергично станцевала на камеру в пикантном наряде .

Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе instagram.com/gorovaya_irina

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Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) показала идеальную фигуру в пикантном наряде. Ирина Горовая станцевала драйвовый танец с 23-летней дочерью Наташей.

Видео девушки выставила в Инста-сториз.

В кадре они радуются, танцуют и прыгают в спортивных шортах и топах. У мамы и дочери подтянутые фигуры и идеальный пресс.

Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе instagram.com/gorovaya_irina

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