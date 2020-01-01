Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вот это фигура: Экс-супруга Потапа померялась прессом с 23-летней дочерью

Комментариев: 0
Продюсер Ирина Горовая энергично станцевала на камеру в пикантном наряде .

Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе
Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе
instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: Яркий кадр: Украинка с самой пышной грудью показала праздничный образ с декольте

Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) показала идеальную фигуру в пикантном наряде. Ирина Горовая станцевала драйвовый танец с 23-летней дочерью Наташей.

Видео девушки выставила в Инста-сториз.

В кадре они радуются, танцуют и прыгают в спортивных шортах и топах. У мамы и дочери подтянутые фигуры и идеальный пресс.

Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе
Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе
instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе
Ирина Горовая показала идеальную фигуру в топе
instagram.com/gorovaya_irina

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Горовая, Потап, пресс, фигура звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь