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Яркий кадр: Украинка с самой пышной грудью показала праздничный образ с декольте

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Мила Кузнецова нарядилась в стильное платье с открытыми плечами .

Мила Кузнецова показала пышный бюст крупным планом
Мила Кузнецова показала пышный бюст крупным планом
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Модель Мила Кузнецова, которая стала рекордсменкой благодаря самой большой в Украине натуральной груди, показала эффектный образ. Знаменитость блеснула эффектным декольте в праздничном наряде.

Фото Мила добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует в голубом платье с ажурным украшением. Плечи Милы обнажены. Наряд выгодно подчеркнул пышный бюст Милы Кузнецовой.

Любимый инстамир❤ Рождество Христово — огромный праздник чудес и счастья. Пусть и в вашем семейном кругу в этот праздник царит любовь, а ваша жизненная тропинка будет постоянно обрастать новыми радостными событиями! Побольше вам смеха, жизненного оптимизма и постоянства в семье, на работе и в кругу верных друзей!🎄🍾🥂🤗❤, - написала модель.

Мила Кузнецова показала пышный бюст крупным планом
Мила Кузнецова показала пышный бюст крупным планом
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Теги: Мила Кузнецова, большая грудь, модель
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Источник: Ivonа bigmir)net

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