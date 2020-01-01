Яркий кадр: Украинка с самой пышной грудью показала праздничный образ с декольте
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Модель Мила Кузнецова, которая стала рекордсменкой благодаря самой большой в Украине натуральной груди, показала эффектный образ. Знаменитость блеснула эффектным декольте в праздничном наряде.
Фото Мила добавила в Инстаграм.
В кадре она позирует в голубом платье с ажурным украшением. Плечи Милы обнажены. Наряд выгодно подчеркнул пышный бюст Милы Кузнецовой.
Любимый инстамир❤ Рождество Христово — огромный праздник чудес и счастья. Пусть и в вашем семейном кругу в этот праздник царит любовь, а ваша жизненная тропинка будет постоянно обрастать новыми радостными событиями! Побольше вам смеха, жизненного оптимизма и постоянства в семье, на работе и в кругу верных друзей!🎄🍾🥂🤗❤, - написала модель.
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