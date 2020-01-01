Слишком горячо: Сексапильная Деми Роуз подняла топ и поразила сеть

Британская модель поразила пышной грудью без белья.

Деми Роуз показала голую грудь на фото instagram.com/demirose

Читай также: Вот это поза: Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде

Британская модель Деми Роуз подогрела интерес публики пикантным фото. Знаменитость показала пышную грудь без белья.

Фото Деми Роуз добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует на фоне пальмы на курорте Ибица. Деми картинно подняла топ, обнажив часть груди.

Если бы вы могли полететь куда угодно, куда бы вы махнули? - подписала фото Деми.

Деми Роуз показала голую грудь на фото instagram.com/demirose

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.