Вот это поза: Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде
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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует в красной обтягивающей кофточке и черных трусиках с завышенной талией, лежа на полу. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а поднятый таз показал сочные ягодицы.
Под публикацией Анита рассказала фанатам, как начать путь к трансформации собственного тела:
«Так что первое - это начать делать!
Пить воду? больше ходить? Приседать 10 раз в день? Использовать скраб раз в неделю? Не важно! Начни делать что-нибудь не так как обычно и точно увидишь изменения ☝🏻».
Поклонники восхитились внешним видом Луценко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарное фото🔥🔥🔥».
«Вы крутая!»
«Просто вау!»
«Красотка».
«Хороший совет».
«Анита, идеальная».
«Ух, какая вы красивая красотка».
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