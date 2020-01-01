Вот это поза: Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде

Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде instagram.com/anitasporty

Читай также: «Бомбическая»: Леся Никитюк восхитила своим внешним видом

Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует в красной обтягивающей кофточке и черных трусиках с завышенной талией, лежа на полу. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а поднятый таз показал сочные ягодицы.

Под публикацией Анита рассказала фанатам, как начать путь к трансформации собственного тела:

«Так что первое - это начать делать!

Пить воду? больше ходить? Приседать 10 раз в день? Использовать скраб раз в неделю? Не важно! Начни делать что-нибудь не так как обычно и точно увидишь изменения ☝🏻».

Поклонники восхитились внешним видом Луценко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарное фото🔥🔥🔥». «Вы крутая!» «Просто вау!» «Красотка». «Хороший совет». «Анита, идеальная». «Ух, какая вы красивая красотка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.