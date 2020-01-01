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Вот это поза: Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде

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Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде
Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде
instagram.com/anitasporty

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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует в красной обтягивающей кофточке и черных трусиках с завышенной талией, лежа на полу. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру звезды, а поднятый таз показал сочные ягодицы.

Под публикацией Анита рассказала фанатам, как начать путь к трансформации собственного тела:

«Так что первое - это начать делать!
Пить воду? больше ходить? Приседать 10 раз в день? Использовать скраб раз в неделю? Не важно! Начни делать что-нибудь не так как обычно и точно увидишь изменения ☝🏻».

Поклонники восхитились внешним видом Луценко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарное фото🔥🔥🔥».

«Вы крутая!»

«Просто вау!»

«Красотка».

«Хороший совет».

«Анита, идеальная».

«Ух, какая вы красивая красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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