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Светлана Лобода сексуально станцевала прямо на улице

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Светлана Лобода сексуально станцевала прямо на улице
Светлана Лобода сексуально станцевала прямо на улице
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость в белой футболке, мини-шортах и кроссовках исполнила зажигательный танец на улицах Дубая. Артистка сексуально двигалась под свою новую песню, а распущенные волосы и солнцезащитные очки придали образу взбалмошности.

Стоит отметить, что Светлана часто радует фанатов закулисными съемками, моментами создания своих хитов и другими творческими эпизодами. Однако личную жизнь Лобода скрывает, лишь изредка показывая лицо своей старшей дочери.

Поклонникам понравился танец Лободы, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарно танцуешь, просто бомба. Как всегда на высоте».

«Красотка!»

«Зажигалка».

«Супер!»

«Красавица».

«Шикарная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.01.2021, 15:26
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ЛАБУДА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
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