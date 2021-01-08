Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Светлана Лобода сексуально станцевала прямо на улице instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость в белой футболке, мини-шортах и кроссовках исполнила зажигательный танец на улицах Дубая. Артистка сексуально двигалась под свою новую песню, а распущенные волосы и солнцезащитные очки придали образу взбалмошности.

Стоит отметить, что Светлана часто радует фанатов закулисными съемками, моментами создания своих хитов и другими творческими эпизодами. Однако личную жизнь Лобода скрывает, лишь изредка показывая лицо своей старшей дочери.

Поклонникам понравился танец Лободы, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарно танцуешь, просто бомба. Как всегда на высоте». «Красотка!» «Зажигалка». «Супер!» «Красавица». «Шикарная».

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