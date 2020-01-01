Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Загорелая жена Влада Ямы показала аппетитные формы в откровенном наряде

Комментариев: 0
Жена украинского хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками семейным снимком.

Загорелая жена Влада Ямы показала аппетитные формы в откровенном наряде
Загорелая жена Влада Ямы показала аппетитные формы в откровенном наряде
instagram.com/liliya_yama

Читай также: Вот это поза: Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде

Звездная жена Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото с Владом. На кадре знаменитость позирует в блестящем платье с открытой спиной и разрезом от бедра. Эффектный наряд очень красиво смотрится на загорелом теле девушки и соблазнительно подчеркивает ее аппетитные формы. Образ Лилиана дополнила туфлями на каблуках, распущенными волосами и ярким макияжем. Влад выбрал более простой наряд: футболку и штаны. Пара запечатлена на фоне новогодней елки, нежно обнимая друг друга.

Под публикацией Лилиана Яма поздравила своих фанатов с Рождеством:

«Хочу от Души всем нам пожелать здоровья, мира и чудес.✨🎆 На фото я - бальница, так получилось. Чтобы всё у нас было Хорошо. 🙏И свершились все наши заветные мечты.☺️😉
С Рождеством Христовым!🎆
Только не спрашивайте, почему Влад босиком, а я в туфлях. И откуда загар...🏻‍♀️🙈»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Лилиана Яма, Лилиана Яма 2020, Лилиана Яма фото, Лилиана Яма инстаграм, Лилиана Яма муж, Лилиана Яма новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь