Жена украинского хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками семейным снимком.

Загорелая жена Влада Ямы показала аппетитные формы в откровенном наряде instagram.com/liliya_yama

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Звездная жена Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото с Владом. На кадре знаменитость позирует в блестящем платье с открытой спиной и разрезом от бедра. Эффектный наряд очень красиво смотрится на загорелом теле девушки и соблазнительно подчеркивает ее аппетитные формы. Образ Лилиана дополнила туфлями на каблуках, распущенными волосами и ярким макияжем. Влад выбрал более простой наряд: футболку и штаны. Пара запечатлена на фоне новогодней елки, нежно обнимая друг друга.

Под публикацией Лилиана Яма поздравила своих фанатов с Рождеством:

«Хочу от Души всем нам пожелать здоровья, мира и чудес.✨🎆 На фото я - бальница, так получилось. Чтобы всё у нас было Хорошо. 🙏И свершились все наши заветные мечты.☺️😉

С Рождеством Христовым!🎆

Только не спрашивайте, почему Влад босиком, а я в туфлях. И откуда загар...🏻‍♀️🙈»

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