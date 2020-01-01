«Я не подружка своей дочке»: Анна Седокова шокировала откровенным признанием

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками семейным снимком.

Анна Седокова шокировала откровенным признанием instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в лифте со своей семьей: новоиспеченным мужем, старшей дочерью и собакой. Под публикацией артистка затронула важную тему о воспитании детей и сделала шокирующее заявление:

«Я никогда не мечтала быти подружкой своей дочке. Я с ужасом представляю, что мы с ней вместе в клубе выпиваем по шотику B-52 и несёмся на танцпол. Это так же нелепо, как и мне тусоваться с ее друзьями. Я не ее подружка. Я ее Мама».

Также Анна Седокова призналась, что дети не заходят в ее спальню без стука:

«В нашу комнату дети тоже не могут зайти не постучав. На взрослую постель можно только с разрешения, точно так же, как и я спрашиваю можно ли мне присесть на кровать Гектора».

Поклонники удивились, прочитав правила звездной семьи, и написали, что думают на этот счет в комментариях, где образовалось массовое обсуждение актуальной темы.

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