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«Красивая пара»: Ольга Фреймут засветилась в объятиях своего мужа

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Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками семейным снимком.

Ольга Фреймут засветилась в объятиях своего мужа
Ольга Фреймут засветилась в объятиях своего мужа
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в украинской вышиванке, с распущенными волосами и минимумом макияжа на лице, на фоне новогодней елки. Муж звезды – Владимир Локотко – нежно приобнял супругу сзади.

Под публикацией Ольга поздравила своих фанатов с праздником:

«Христос ся рождає!»

Стоит отметить, что семейными снимками Фреймут довольно редко делится со своими фолловерами. Поэтому фото с мужем вызвало большой интерес у аудитории, которая активно комментировала кадр.

Поклонникам понравилось милое фото, и они осыпали звездную семью комплиментами:

«Прекрасные».

«Красивая пара».

«Хорошие».

«Видно, что любите друг друга».

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Источник: ivonа bigmir)net

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