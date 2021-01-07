«Красивая пара»: Ольга Фреймут засветилась в объятиях своего мужа
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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в украинской вышиванке, с распущенными волосами и минимумом макияжа на лице, на фоне новогодней елки. Муж звезды – Владимир Локотко – нежно приобнял супругу сзади.
Под публикацией Ольга поздравила своих фанатов с праздником:
«Христос ся рождає!»
Стоит отметить, что семейными снимками Фреймут довольно редко делится со своими фолловерами. Поэтому фото с мужем вызвало большой интерес у аудитории, которая активно комментировала кадр.
Поклонникам понравилось милое фото, и они осыпали звездную семью комплиментами:
«Прекрасные».
«Красивая пара».
«Хорошие».
«Видно, что любите друг друга».
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