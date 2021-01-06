«Похож на вашего кума»: Оля Цибульская поделилась фото своего сына
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своим сыном в честь его Дня рождения. На кадрах знаменитость запечатлена с Нестором в разные временные промежутки: от младенчества до 6-летия.
Под публикацией артистка спросила у фанатов на кого больше похож ее сын, и написала трогательное поздравление:
«Справжній Мужчина надихає тільки на посмішку і любов ❤️Ти справжній.⠀⠀
Живи ⠀
Світи ⠀
Зоровий і щасливий❤️⠀
Ми з тобою і за тебе завжди ⠀
Мама і Тато ⠀
6 це вже дуже серйозно.⠀
Все як ти любиш❤️».
Поклонники сразу же отметили, что Оля не показывает своего мужа, поэтому они не могут знать на кого похож их сын:
«Похож на вашего кума».
«Поздравляю! Похож, наверное, на папу, но мы его не видели».
«Папу мы не видели».
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