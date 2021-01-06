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«Похож на вашего кума»: Оля Цибульская поделилась фото своего сына

Комментариев: 4
Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками милыми снимками.

Оля Цибульская поделилась фото своего сына
Оля Цибульская поделилась фото своего сына
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своим сыном в честь его Дня рождения. На кадрах знаменитость запечатлена с Нестором в разные временные промежутки: от младенчества до 6-летия.

Под публикацией артистка спросила у фанатов на кого больше похож ее сын, и написала трогательное поздравление:

«Справжній Мужчина надихає тільки на посмішку і любов ❤️Ти справжній.⠀⠀
Живи ⠀
Світи ⠀
Зоровий і щасливий❤️⠀
Ми з тобою і за тебе завжди ⠀
Мама і Тато ⠀
6 це вже дуже серйозно.⠀
Все як ти любиш❤️».

Поклонники сразу же отметили, что Оля не показывает своего мужа, поэтому они не могут знать на кого похож их сын:

«Похож на вашего кума».

«Поздравляю! Похож, наверное, на папу, но мы его не видели».

«Папу мы не видели».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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Олег_нацюцюрник    06.01.2021, 14:32
Оценка:  -3
Олег_нацюцюрник
Яка шікарна тьола! Хочу мати її анально! Моя цюцюрка набрякла, усі хто бажає спробувати мою цюцюрку - дзвонить: 050 331 05 28
гость  (аноним)  06.01.2021, 14:26
Оценка:  +2
гость
Гуцульё ибаное! Бычка радивиловская!
Сосед  (аноним)  06.01.2021, 14:16
Оценка:  0
Сосед
Я так и знал!
гость  (аноним)  06.01.2021, 14:15
Оценка:  -3
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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