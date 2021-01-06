«Похож на вашего кума»: Оля Цибульская поделилась фото своего сына

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками милыми снимками.

Оля Цибульская поделилась фото своего сына instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своим сыном в честь его Дня рождения. На кадрах знаменитость запечатлена с Нестором в разные временные промежутки: от младенчества до 6-летия.

Под публикацией артистка спросила у фанатов на кого больше похож ее сын, и написала трогательное поздравление:

«Справжній Мужчина надихає тільки на посмішку і любов ❤️Ти справжній.⠀⠀

Живи ⠀

Світи ⠀

Зоровий і щасливий❤️⠀

Ми з тобою і за тебе завжди ⠀

Мама і Тато ⠀

6 це вже дуже серйозно.⠀

Все як ти любиш❤️».

Поклонники сразу же отметили, что Оля не показывает своего мужа, поэтому они не могут знать на кого похож их сын:

«Похож на вашего кума». «Поздравляю! Похож, наверное, на папу, но мы его не видели». «Папу мы не видели».

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