Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Кайли Дженнер засветила свои прелести в откровенном наряде instagram.com/kyliejenner

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Популярная модель Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в сексуальном костюмчике. На кадрах знаменитость запечатлена в белой кофточке с глубоким декольте, которая оголяет ее пышную грудь, и коротких шортиках. Эффектный наряд выделяет аппетитные формы Кайли: тонкую талию, широкие бедра и сочные ножки. Образ Дженнер дополнила длинными волосами красного цвета и ярким макияжем.

Светская львица часто экспериментирует со внешностью, меняя длину и цвет волос, не говоря о пластических операциях, которые изменили лицо 23-летней предпринимательницы до неузнаваемости.

Однако поклонники восхищаются внешним видом Кайли даже несмотря на то, что это неестественная красота, и осыпают девушку комплиментами:

«Ты великолепная!» «Очень сексуальная малышка». «Ох, какая ты горячая». «Ты выглядишь потрясающе». «Твои волосы выглядят великолепно».

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