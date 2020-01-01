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Кайли Дженнер засветила свои прелести в откровенном наряде

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Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Кайли Дженнер засветила свои прелести в откровенном наряде
Кайли Дженнер засветила свои прелести в откровенном наряде
instagram.com/kyliejenner

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Популярная модель Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в сексуальном костюмчике. На кадрах знаменитость запечатлена в белой кофточке с глубоким декольте, которая оголяет ее пышную грудь, и коротких шортиках. Эффектный наряд выделяет аппетитные формы Кайли: тонкую талию, широкие бедра и сочные ножки. Образ Дженнер дополнила длинными волосами красного цвета и ярким макияжем.

Светская львица часто экспериментирует со внешностью, меняя длину и цвет волос, не говоря о пластических операциях, которые изменили лицо 23-летней предпринимательницы до неузнаваемости.

Однако поклонники восхищаются внешним видом Кайли даже несмотря на то, что это неестественная красота, и осыпают девушку комплиментами:

«Ты великолепная!»

«Очень сексуальная малышка».

«Ох, какая ты горячая».

«Ты выглядишь потрясающе».

«Твои волосы выглядят великолепно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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