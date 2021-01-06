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«Грудь маловата»: Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой

Комментариев: 1
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой
Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в черном нижнем белье, продемонстрировав подтянутый животик. Соблазнительный образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Светлана призналась, что готовится к путешествию, где планирует наслаждаться отдыхом:

«Сходила на спорт
Собрала вещи
Полетела на каникулы 😉».

Большинство поклонников восхитились роскошной фигурой Лободы, однако некоторым фанатам не удалось угодить, и они нашли, что раскритиковать:

«Красотка».

«Какая вы красивая».

«Секси супер».

«Рука скелета».

«Я дико извиняюсь, но грудь маловата для таких форм».

«Слишком худая стала».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.01.2021, 08:27
Оценка:  0
гость
А, если ещё и умыть ...., то вообще страшнее скелета. Хорор!
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