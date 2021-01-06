«Грудь маловата»: Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в черном нижнем белье, продемонстрировав подтянутый животик. Соблазнительный образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и ярким макияжем.
Под публикацией Светлана призналась, что готовится к путешествию, где планирует наслаждаться отдыхом:
«Сходила на спорт
Собрала вещи
Полетела на каникулы 😉».
Большинство поклонников восхитились роскошной фигурой Лободы, однако некоторым фанатам не удалось угодить, и они нашли, что раскритиковать:
«Красотка».
«Какая вы красивая».
«Секси супер».
«Рука скелета».
«Я дико извиняюсь, но грудь маловата для таких форм».
«Слишком худая стала».
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