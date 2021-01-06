«Грудь маловата»: Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в черном нижнем белье, продемонстрировав подтянутый животик. Соблазнительный образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Светлана призналась, что готовится к путешествию, где планирует наслаждаться отдыхом:

«Сходила на спорт

Собрала вещи

Полетела на каникулы 😉».

Большинство поклонников восхитились роскошной фигурой Лободы, однако некоторым фанатам не удалось угодить, и они нашли, что раскритиковать:

«Красотка». «Какая вы красивая». «Секси супер». «Рука скелета». «Я дико извиняюсь, но грудь маловата для таких форм». «Слишком худая стала».

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