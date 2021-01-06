«Стало жарко»: Надя Дорофеева показала сочное тело в бикини

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Надя Дорофеева показала сочное тело в бикини instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в раздельном купальнике телесного цвета, который подчеркивает стройную фигуру артистки. Звезда распустила волосы и показала, как выглядит без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Стоит отметить, что Надя часто делится с фанатами фото и видео со съемок, однако в личную жизнь фолловеров девушка пускает не так охотно. Поэтому снимки с отдыха являются большой редкостью, чем вызывают настоящий ажиотаж среди подписчиков.

Поклонники восхитились роскошным телом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Стало жарко 🔥🔥». «Вот она - идеальность!😍» «Лучшая просто😻😻». «Красота в красивом месте🔥🔥🔥». «Фигура просто 💔🔥».

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