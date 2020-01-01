Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Это семейное»: Лилия Ребрик показала своих родителей

Комментариев: 0
Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками семейными снимками.

Лилия Ребрик показала своих родителей
Лилия Ребрик показала своих родителей
instagram.com/liliia.rebrik

Читай также: «Очень похудела»: Алина Гросу удивила фанатов своим внешним видом

Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала семью в полном составе. На кадрах знаменитость позирует в кругу самых близких людей: мужа, дочерей, родителей. Звездная семья решила сделать фото на память возле новогодней елки.

Под публикацией Лилия призналась, что любит приезжать в гости к своим родителям:

«Зустріч з батьками- це завжди тепло, затишно та смачно......... ❤️»

Поклонники восхитились дружной семьей, и осыпали их комплиментами в комментариях, отметив внешнее сходство Лилии с мамой:

«Вы такие все положительные, смотришь на вас и душа радуется, счастья и здоровья вам в Новом году, пусть все будет замечательно!»

«Вот откуда у вас такая шикарная улыбка…это семейное».

«Классные!»

«Какие вы прекрасные».

«Суперпозитивная семья».

«Такие красивенькие».

«Душевное и теплое фото».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Лилия Ребрик, Лилия Ребрик 2020, Лилия Ребрик актриса, Лилия Ребрик фото, Лилия Ребрик инстаграм, Лилия Ребрик новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь