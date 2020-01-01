«Это семейное»: Лилия Ребрик показала своих родителей

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками семейными снимками.

Лилия Ребрик показала своих родителей instagram.com/liliia.rebrik

Читай также: «Очень похудела»: Алина Гросу удивила фанатов своим внешним видом

Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала семью в полном составе. На кадрах знаменитость позирует в кругу самых близких людей: мужа, дочерей, родителей. Звездная семья решила сделать фото на память возле новогодней елки.

Под публикацией Лилия призналась, что любит приезжать в гости к своим родителям:

«Зустріч з батьками- це завжди тепло, затишно та смачно......... ❤️»

Поклонники восхитились дружной семьей, и осыпали их комплиментами в комментариях, отметив внешнее сходство Лилии с мамой:

«Вы такие все положительные, смотришь на вас и душа радуется, счастья и здоровья вам в Новом году, пусть все будет замечательно!» «Вот откуда у вас такая шикарная улыбка…это семейное». «Классные!» «Какие вы прекрасные». «Суперпозитивная семья». «Такие красивенькие». «Душевное и теплое фото».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.