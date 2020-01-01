«Это семейное»: Лилия Ребрик показала своих родителей
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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала семью в полном составе. На кадрах знаменитость позирует в кругу самых близких людей: мужа, дочерей, родителей. Звездная семья решила сделать фото на память возле новогодней елки.
Под публикацией Лилия призналась, что любит приезжать в гости к своим родителям:
«Зустріч з батьками- це завжди тепло, затишно та смачно......... ❤️»
Поклонники восхитились дружной семьей, и осыпали их комплиментами в комментариях, отметив внешнее сходство Лилии с мамой:
«Вы такие все положительные, смотришь на вас и душа радуется, счастья и здоровья вам в Новом году, пусть все будет замечательно!»
«Вот откуда у вас такая шикарная улыбка…это семейное».
«Классные!»
«Какие вы прекрасные».
«Суперпозитивная семья».
«Такие красивенькие».
«Душевное и теплое фото».
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