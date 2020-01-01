«Очень похудела»: Алина Гросу удивила фанатов своим внешним видом
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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала, как проводит досуг в Буковеле. На кадрах знаменитость предстала в горнолыжном костюме с шлемом на голове, стоя на лыжах. Девушка выглядела максимально естественно, сделав легкий макияж.
Под публикацией Алина призналась, что ее отдых совсем скоро закончится, а она только научилась кататься на лыжах:
«Жаль, что только в последние дни отдыха стала на лыжи 😔 безумно зашло, но пора возвращаться к работе🙌🏽».
Поклонники восхитились внешним видом Гросу, отметив, что девушка заметно похудела, и осыпав ее комплиментами в комментариях:
«Ты очень милая, Алинчик».
«Красотка».
«Невероятная».
«Ты очень сильно похудела».
«Слишком стройная».
«Ну очень секси».
«Вы прекрасны».
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