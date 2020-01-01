«Очень похудела»: Алина Гросу удивила фанатов своим внешним видом

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Алина Гросу удивила фанатов своим внешним видом instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала, как проводит досуг в Буковеле. На кадрах знаменитость предстала в горнолыжном костюме с шлемом на голове, стоя на лыжах. Девушка выглядела максимально естественно, сделав легкий макияж.

Под публикацией Алина призналась, что ее отдых совсем скоро закончится, а она только научилась кататься на лыжах:

«Жаль, что только в последние дни отдыха стала на лыжи 😔 безумно зашло, но пора возвращаться к работе🙌🏽».

Поклонники восхитились внешним видом Гросу, отметив, что девушка заметно похудела, и осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Ты очень милая, Алинчик». «Красотка». «Невероятная». «Ты очень сильно похудела». «Слишком стройная». «Ну очень секси». «Вы прекрасны».

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